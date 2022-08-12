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المغربي بونو يتصدر قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس في العالم

الرياضة

المغربي بونو يتصدر قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس في العالم
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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الجمعة، أسماء المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لموسم 2021-2022.

وجاء المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني، في مقدمة المرشحين للفوز بالجائزة. 

وضمت قائمة المرشحين كذلك كل من تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

وينافس أيضا على الجائزة، كل من البرازيليين إيدرسون (مانشستر سيتي)، وأليسون بيكر (ليفربول)، إضافة للفرنسيين هوجو لوريس (توتنهام) ومايك ماينان (ميلان)، والسنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)، والألمانيين كيفن تراب (فرانكفورت)، ومانويل نوير (بايرن ميونخ).

وتعلن المجلة الفرنسية عن اسم الفائز خلال حفل تقيمه يوم 17 أكتوبر المقبل في باريس.

وكان الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان هو من توج بالجائزة في عام 2021.

المصدر: "فرانس فوتبول"

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