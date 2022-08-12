الدوري الفرنسي.. تأجيل مباراة لوريان وليون بسبب رداءة عشب الملعب

أعلنت رابطة دوري المحترفين الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، تأجيل مباراة لوريان وضيفه ليون المقررة الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي، بسبب سوء حالة عشب الملعب.

وأشارت الرابطة في بيان إلى أنه "في أعقاب التقرير الذي أعقب الزيارة المزدوجة لمندوبي الرابطة إلى لوريان يومي 11 و12 أغسطس الحالي، وجدت لجنة المسابقات أن الوضع الحالي لملعب موستوار لا يضمن سلامة اللاعبين من أجل لقاء لوريان وليون".

وأضافت "نتيجة لذلك، قررت لجنة مسابقات الرابطة تأجيل مباراة لوريان وأولمبيك ليون إلى موعد لاحق".

وبدت أرضية ملعب "موستوار" متضررة للغاية في بداية الأسبوع، حيث عانت من الآثار المشتركة للجفاف ومهرجان "إنترسلتيك" السنوي، فيما حذر نادي ليون من عقد اللقاء في ظل هذه الظروف حفاظا على "السلامة البدنية للاعبين".

ويحتل ليون ولوريان المركزين السابع والثامن تواليا في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط لكل منهما، إثر فوز الأول على أجاكسيو 2-1 والثاني على رين 1-0 في المرحلة الأولى فيما يتصدر حامل اللقب باريس سان جيرمان الترتيب بفارق الأهداف بفوزه الساحق على كليرمون بخماسية نظيفة.

المصدر: أ ف ب