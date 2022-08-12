غوارديولا يشيد بهالاند بعد ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي

أبدى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، دهشته من الرغبة الكبيرة التي أظهرها الوافد الجديد، المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند بتسجيله هدفين في أول ظهور له في "بريميرليغ" الأسبوع الماضي.

وتفوق "السيتي" على منافسة شديدة من أندية أوروبية عدة للتعاقد مع الشاب النرويجي (22 عاما) الذي سجل 86 هدفا في 89 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ودحض هالاند بسرعة هائلة أي شكوك حول قدرته على الاندماج سريعا في نظام غوارديولا الذي توج مع "السيتي" بلقب الدوري في العامين المنصرمين من دون إشراك مهاجم صريح، ونجح النرويجي في تسجيل هدفي الفوز على وست هام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي.

وتحدث غوارديولا في مؤتمره الصحفي عشية مباراة فريقه أمام ضيفه بورنموث المقررة غدا السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، عن هالاند، قائلا: "إنه لاعب استثنائي" مضيفا "ليس من الضروري إخباركم، الجميع يعرف ذلك، لكننا نجتمع مرات عدة. هو منافس مذهل ويريد الفوز".

وتابع مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق "أود أن أجعل هؤلاء اللاعبين أفضل. يمكن أن يكون إرلينغ لاعبا أفضل وأعتقد أن لديه الإرادة للقيام بذلك".

وأضاف "أنا لم أر أبدا لاعبا في 21 أو 22 عاما ربما (ليونيل) ميسي ينهي الهجمات بهذا الشكل (مثل هالاند)".

وأردف غوارديولا "يمكنك دائما التطور وسنحاول. عندما يغادر (هالاند)، نريده أن يقول إنه لاعب أفضل مما كان عليه عندما وصل".

المصدر: وكالات