رسميا.. عموتة مدربا جديدا للوداد البيضاوي المغربي

تعاقد الوداد البيضاوي رسميا مع المدرب المغربي، الحسين عموتة، ليقود الفريق "الأحمر" خلفا لوليد الركراكي المرشح لتدريب المنتخب المغربي بعد إقالة البوسني وحيد خاليلوزيتش.

ونقلت صحيفة "هسبورت" المغربية عن مصادر مطلعة، أن عموتة سيوقع عقد تدريبه لفريق "الأحمر" اليوم.

وكان عموتة يشرف على المنتخب المغربي للاعبين المحليين، قبل الموافقة على عودته لتدريب الوداد البيضاوي من جديد.

وتوج عموتة في ولايته الأولى مع الوداد قبل 5 أعوام، بثنائية الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، كما قاد المنتخب المغربي للاعبين المحليين للفوز ببطولة إفريقيا "الشان" في العام 2021.

المصدر: "هيسبورت"





