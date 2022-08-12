منظمة حقوقية تحث "الفيفا" وقطر على تعويض عمال المونديال

قبل أقل من مئة يوم على بدء مونديال قطر، حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والدولة المضيفة على زيادة تعويضات العمال المهاجرين وأسرهم.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى "برنامج علاج شامل للعمال الذين يعانون من أضرار جسيمة منها الوفاة والإصابات، فضلا عن رفع الأجور"، بينما تعمل على مشروعات لها علاقة بكأس العالم كالملاعب والنقل والفنادق.

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وأنفقت قطر عشرات المليارات من الدولارات على البنية التحتية منذ أن اختيرت دولة مضيفة للمونديال من جانب "الفيفا" عام 2010، وتواجه انتقادات حادة بسبب قوانينها للعمل ومعاملتها لمئات الآلاف من العمال ومعظمهم من جنوب آسيا.

وفي السياق، قال مايكل بيدج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "عوضت قطر بعض العمال المهاجرين الذين يواجهون انتهاكات خطيرة في السنوات الأخيرة لكن بالنسبة للكثيرين، جاءت هذه البرامج بعد فوات الأوان ومازال هناك عمل كبير منتظر".

وأضاف أنه منذ عام 2010، تزعم المنظمة أن مستوى "انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يتم التعويض مقابلها... كبير".

وسدد صندوق دعم العمال في قطر منذ عام 2020 نحو 164 مليون دولار تعويضا لنحو 36373 عاملا من 17 دولة مختلفة، وفقا لـ"هيومن رايتس وتتش" التي نقلت عن بيانات من وزارة العمل في قطر.

ولم تحدد المنظمة حجم التعويض الذي لا يزال مطلوبا لكن منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن "الفيفا" يجب أن يسدد 440 مليون دولار تعويضات للعمال، وهو نفس المبلغ الذي سيسدده لأموال الجوائز المقدمة لـ32 اتحادا تشارك بفرق في مونديال قطر.

المصدر: أ ب