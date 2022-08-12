الملاكم البريطاني فيوري يعلن اعتزاله في يوم بلوغه 34 عاما

أعلن البريطاني تايسون فيوري، المتوج بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، الجمعة اعتزاله في يوم احتفاله ببلوغه سن الـ 34 عاما، بعد شكوك راودت مستقبله على الحلبات.

ونشر فيوري الذي كان ألمح إلى إمكانية عودته عن اعتزاله الثلاثاء عبر صفحته على موقع "تويتر": "بعد تردد طويل، قررت أخيرا الاعتزال في عيد ميلادي الرابع والثلاثين (12 أغسطس 1988). أتمنى لكم رحلة سعيدة".

MASSIVE THANKS TO EVERYONE WHO HAD AN INPUT IN MY CAREER OVER THE YEARS & AFTER LONG HARD CONVERSATIONS IV FINALY DECIDED TO WALK AWAY & ON MY 34th BIRTHDAY I SAY Bon voyage. HEARS A FEW WHO MADE IS SPECIAL ALONG THE WAY… pic.twitter.com/jNeF1CbBqm — TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 12, 2022

وكان فيوري المكنى "جيبسي كينغ" (ملك الغجر)، نشر في مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، أنه يريد العودة إلى الحلبات لتحدي مواطنه ديريك تشيسورا (33 فوزا مقابل 12 هزيمة) والذي سبق له أن هزمه مرتين.

وعلل البريطاني قرار العودة بقدرته "أن أكون أول بطل للوزن الثقيل يحصل على ثلاثيتين لصالحه (سلسلة من ثلاثة نزالات ضد المنافس ذاته). واحدة ضد ديونتاي وايلدر (فاز بها) والأخرى ضد ديريك تشيسورا".

غير أن تصريحاته الأخيرة تناقضت مع ما كان قد أدلى به في الربيع قبل فوزه بالضربة القاضية على الأمريكي ديليان وايت على لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل في الجولة السادسة من النزال الذي احتضنه ملعب "ويمبلي" في لندن.

وكان فيوري أعلن في مارس قبل نزاله من أجل لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل أنه يريد الاعتزال لأنه "أملك 150 مليون يورو في المصرف وليس لدي أي شيء لإثباته".

ويخلو سجل فيوري من الخسارة في 33 نزالا احترافيا في مسيرته، علما بأن نزالا واحدا انتهى بالتعادل أمام الأمريكي ديونتاي وايلدر في 2018.

المصدر: أ ف ب