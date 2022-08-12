"اليويفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل مدرب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2022 .

وضمت القائمة ثلاثة مدربين، وهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول.

⚽ Carlo Ancelotti, Pep Guardiola and Jürgen Klopp are the nominees for the UEFA Men’s Coach of the Year!



Coaches are judged on their impact over the whole season in all competitions – both domestically and internationally – at club or national team level.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) August 12, 2022

ويعتبر أنشيلوتي المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، بعدما قاد الريال للفوز بثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم المنصرم إضافة لتتويجه مع الفريق الملكي بكأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

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فيما تمكن غوارديولا من الفوز بلقب واحد وهو الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى وصوله للدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

أما كلوب، فقد حقق ثنائية كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال العام الحالي، بالإضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا، علاوة على خسارته لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة لصالح "السيتي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا، في 25 أغسطس الجاري في إسطنبول خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "يويفا"