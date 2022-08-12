دورة تورونتو.. حداد مايا تحقق المفاجأة وتقصي المصنفة أولى عالميا

حققت البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة 24 عالميا، مفاجأة مدوية بإقصائها المصنفة الأولى، البولندية إيغا شفيونتيك، من الدور الثالث لدورة تورونتو للألف نقطة للتنس.

ونجحت حداد مايا، البالغة 26 عاما والفائزة بلقبي نوتنغهام وبرمنغهام في يونيو الماضي، في تحقيق أول انتصار لها على لاعبة مصنفة أولى عالميا بنتيجة 6-4 و3-6 و7-5، لتصبح بذلك أول برازيلية تصل إلى ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة لرابطة المحترفات.

On her fourth match point Beatriz Haddad Maia pulls off the biggest upset of the #NBO22.😯



She takes out World No. 1 Iga Swiatek 6-4, 3-6, 7-5 in exactly three hours. pic.twitter.com/qKEyCfMSOy — National Bank Open (@NBOtoronto) August 11, 2022

وكانت حداد مايا، البرازيلية الأولى التي تواجه لاعبة مصنفة أولى عالميا منذ أن خسرت مواطنتها تيليان بيريرا أمام الأمريكية سيرينا وليامز في "رولان غاروس" عام 2016، وقد نجحت في الخروج منتصرة على شفيونتيك بعد مباراة استغرقت ثلاث ساعات.

ومن جهتها، فرطت شفيونتيك، الفائزة بستة ألقاب هذا الموسم بينها بطولة "رولان غاروس"، بفرصة تحقيق فوزها الخمسين للموسم وانتهى مشوارها قبل نصف النهائي للدورة الثالثة على التوالي بعدما سبق لها الخروج من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، والدور ربع النهائي لدورة وارسو.

ويأتي خروج شفيونتيك من الدور الثالث لدورة تورونتو قبل أسابيع معدودة على انطلاق بطولة "فلاشينغ ميدوز" الأمريكية المقررة بين 29 أغسطس و11 سبتمبر، حيث تمني البولندية النفس بالذهاب بعيدا هذه المرة بعدما انتهى مشوارها عند الدور الثاني عام 2019 والثالث عام 2020

والرابع عام 2021.

المصدر: وكالات