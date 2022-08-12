المنبوذون السبعة من "حديقة الأمراء"

منذ بداية الموسم التحضيري لباريس سان جيرمان، يتناوب كل من المدرب كريستوف غالتييه والمدير الرياضي لويس كامبوس على إخبار اللاعبين الذين ليسوا في خطط الموسم المقبل بهذه الأنباء.

ليصل العدد إلى 7 لاعبين، ولكن لكل منهم ظروفه المتباينة.

هؤلاء اللاعبون هم أندير هيريرا ولايفين كورزاوا وجوليان دراكسلر ورافينيا ألكانتارا وتيلو كيرر وجانا جاي وماورو إيكاردي.

وتم إبلاغ هؤلاء اللاعبين بشكل متباين حول دورهم في الموسم المقبل، لكن الخطوة الأكثر ثورية هو أن هؤلاء ليسوا منتظمين في تدريبات الفريق الأول حتى.

ووفقا للاعبين، فإن هؤلاء اللاعبين السبعة المطرودين من جنة باريس إلى الآن باتوا جزءا في التدريبات من فريق باريس سان جيرمان الرديف وليس الفريق الأساسي، هذا الفريق الذي يلعب في الدرجة الخامسة الفرنسية وهو عقاب كبير للاعبين على المستوى العالي لديهم مباريات عديدة في دوري أبطال أوروبا، ولطالما رآهم العالم في نهاية كل أسبوع يساهمون في فوز باريس بالمباريات.

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من بين هؤلاء هناك حالتان أكثر ترجيحا لأخذ فرصة مع الفريق الأول، وهما هيريرا وجاي.

ويحافظ هؤلاء بوضوح على حدة التدريبات ويدركان أن دورهما قادم مع غالتييه، هيريرا لديه عقد يمتد حتى 2024 ويطمح لإثبات نفسه في الفريق مجددا، بينما جاي الذي لم يستدع بالأساس لمباراة كليرمونت فيبدو واثقا أن الاختيار سيقع عليه.

أما بالنسبة للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فتم إبلاغه بشكل واضح من قبل غالتييه أنه لا يملك أي فرصة.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" أن الأرجنتيني يبحث عن ناد في الفترة المقبلة، ويبدو مانشستر يونايتد كخيار مرجح.

المصدر: goal