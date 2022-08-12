"كاف" يوجه صدمة قوية لمنتخب مصر الأولمبي

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صدمة قوية لمنتخب مصر الأولمبي، بشأن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المقرر إقامتها في المغرب في الفترة بين 2-26 نوفمبر 2023.

ولن يشارك منتخب مصر مباشرة في نهائيات النسخة المقبلة من البطولة بصفته حامل اللقب، وسيخوض التصفيات، التي قد يعفى من المشاركة في مرحلتها الأولى وفقا لموقع "كوورة".

وأوضح مصدر من الكاف: "إذا شارك في التصفيات 14 منتخبا ستقام التصفيات من مرحلة واحدة، وإذا شارك 28 منتخبا ستقام من مرحلتين".



وتابع: "أما إذا شارك عدد ما بين 28 و56 منتخبا ستقام التصفيات على ثلاث مراحل، لأن البطولة تقام بمشاركة 7 منتخبات فقط إلى جانب منتخب البلد المستضيف".



وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن قبل أيام أن 39 منتخبا أكدوا مشاركتهم في التصفيات حتى الآن، كما ذكر في بيان رسمي أنه تم إعفاء المنتخب الأولمبي لنسور قرطاج من خوض المرحلة الأولى من التصفيات.

أثناء توقيع البرازيلي روجيريو ميكالي على عقود اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر الأولمبي 📸@EFApic.twitter.com/xiZvWEJXON — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 7, 2022

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد الماضي، مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي لمدة عامين لقيادة المنتخب الأولمبي خلفا لشوقي غريب.

المصدر: kooora





