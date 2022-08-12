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حادث مروع يودي بحياة لاعبي جمباز سعوديين

الرياضة

حادث مروع يودي بحياة لاعبي جمباز سعوديين
AFP
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أعلن نادي ضمك السعودي، الخميس، وفاة لاعبي لعبة الجمباز فئة الناشئين، مشاري علي محمد جراح، وعبدالعزيز علي محمد جراح.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي على موقع "تويتر"، برقية تعزية بعد وفاة اللاعبين الشابين الشقيقين نتيجة حادث مروري.

وقال شقيق اللاعبين المتوفيين، عثمان جراح، إن "شخصا يقود سيارة قد صدمهما خلال سيرهما في الشارع لشراء بعض المستلزمات قبل السفر إلى العاصمة الرياض"، وفقا لموقع "سبورت 24".

حادث مروع يودي بحياة لاعبي جمباز سعوديين
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وتم نقل اللاعبين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنهما فارقا الحياة هناك، وفقا لتصريحات شقيق لاعبي الجمباز.

ونادي ضمك الرياضي، من محافظة خميس مشيط في جنوب المملكة، واحد من أبرز الأندية السعودية في ألعاب القوى.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"

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