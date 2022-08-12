قرص الهوكي يودي بحياة لاعب شاب

توفي فسيفولود مالكوف، لاعب نادي تسيسكا الروسي للهوكي على الجليد والبالغ 14 عاما، أثناء حصة تدريبة أمس الخميس.

ووقع الحادث أثناء إحدى الحصص التدريبة، حيث تلقى اللاعب الشاب ضربة من أحد المدافعين، وأصابه قرص الهوكي في صدره نحو منطقة القلب.

ليقوم طبيب الفريق على الفور بمساعدة لاعب الهوكي وتنفيذ جميع إجراءات الإنعاش واستدعاء سيارة إسعاف.

لكن قلب الشاب الصغير توقف عن النبض، بعد أن تم نقله إلى المستشفى.

وأعرب النادي الروسي عن أحر تعازيه لوالدي وأقارب وأصدقاء مالكوف.

وتعهد النادي بتقديم كل المساعدة اللازمة لأسرة اللاعب الراحل، بالإضافة إلى إجراء تحقيق داخلي في جميع ملابسات الحادث.

المصدر: sports.ru