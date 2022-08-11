الكشف عن سعر وموعد طرح تذاكر مباراة "سوبر لوسيل" للجمهور

حددت اللجنة المنظمة لمباراة كأس "سوبر لوسيل" الـ18 من أغسطس الجاري، موعدا لطرح تذاكر الحدث المرتقب بين بطلي الدوريين المصري، والسعودي.

وسيشهد "استاد لوسيل"، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، مباراة كأس "سوبر لوسيل" بين بطل الدوري السعودي، الهلال، وبطل الدوري المصري، في 9 سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المنظمة لكأس "سوبر لوسيل"، الخميس: "جرى تحديد الـ18 من شهر أغسطس الحالي، من أجل طرح تذاكر كأس سوبر لوسيل، حيث ستكون متوفرة على الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع البيان: "ستطرح التذاكر في أربع فئات تبدأ 40 ريالا قطريا للفئة الرابعة، 80 ريالا للفئة الثالثة، و150 ريالا للفئة الثانية، و200 ريال للفئة الأولى، حيث يتعين على المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية، عبر الموقع المخصص لذلك".

وأردف البيان: "سيجري الكشف لاحقا عن المزيد من التفاصيل، حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيا".

وستقام المباراة في التاسع من سبتمبر المقبل عند التاسعة مساء بتوقيت الدوحة على "استاد لوسيل"، أكبر استادات مونديال "قطر 2022" الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، حسم الجدل حول هوية الفريق المصري الذي سيلاقي الهلال السعودي، في كأس لوسيل.

وقال علام إن بطل الدوري المصري الذي سينتهي آخر الشهر الجاري، هو الذي سيشارك في مباراة كأس "سوبر لوسيل".

واقترب الزمالك من الفوز بالدوري المصري هذا الموسم، ومواجهة الهلال في "سوبر لوسيل".

المصدر: وكالات