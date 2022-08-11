الفريق العراقي ينسحب من بطولة رومانيا للتنس بسبب مواجهة مع الفريق الإسرائيلي

أعلن ماجد العكيلي رئيس اتحاد التنس الأرضي في العراق، اليوم الخميس، عن انسحاب فريق بلاده من بطولة رومانيا للتنس الأرضي بسبب مواجهة مع الفريق الإسرائيلي.

وقال في بيان صحفي: "انسحب زوجي الفريق العراقي وهما اللاعبان نصر مهدي ومحمد المهدي لرفضهما مواجهة فريق الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة فريق الكيان الصهيوني، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي التي بدأت أمس الأول".

المصدر: RT