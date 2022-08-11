سترلينغ يكشف سبب رحيله عن مانشستر سيتي

كشف مهاجم تشيلسي الجديد رحيم سترلينغ، أنه انتقل إلى صفوف الفريق اللندني لأنه لم يكن يريد "إضاعة الوقت" على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في فريقه السابق مانشستر سيتي.

وقال الدولي الإنجليزي خلال تقديمه لوسائل الإعلام الخميس، كلاعب جديد لتشيلسي: "شعرت بأنني لا ألعب كفاية في صفوف مانشستر سيتي لأسباب مختلفة. لم أكن قادرا على السماح لنفسي بإضاعة المزيد من الوقت وبالتالي كان يتعين علي أن أحافظ على مستواي ومواجهة تحد جديد في مسيرتي".

وأضاف سترلينغ "منذ بلوغي السابعة عشرة وأنا ألعب أساسيا بصورة مستمرة، وبالتالي فإن الوصول إلى ذروة مسيرتي وعدم اللعب باستمرار هو أمر لم أتقبله".

وتقلص وقت لعب سترلينغ في صفوف مانشستر سيتي في الموسمين الأخيرين بسبب تألق الجناح الشاب فيل فودن ثم بعد انضمام الجناح الآخر جاك غريليش إلى "السيتي".

وأحرز سترلينغ الذي دافع عن ألوان ليفربول بين 2012 و2015، الدوري الإنجليزي أربع مرات في صفوف مانشستر سيتي في المواسم الخمسة الأخيرة بالإضافة إلى خمسة ألقاب محلية أخرى في الكأس المحلية وكأس الرابطة، وسجل خلال تواجده مع "السيتي" 131 هدفا في 337 مباراة.

ويأمل مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، أن يواصل سترلينغ تسجيل الأهداف لا سيما بعد إعارة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر الإيطالي، وعودة المهاجم الألماني تيمو فيرنر إلى فريقه السابق لايبزيغ.

ويلتقي تشيلسي مع جاره توتنهام في مواجهة نارية الأحد المقبل، في الجولة الثانية من الدوري المحلي علما بأن الفريقين استهلا الموسم بتحقيق الفوز الأسبوع الماضي في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات