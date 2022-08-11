رسميا.. نابولي يعلن تعاقده مع سيريغو

انضم الحارس الدولي الإيطالي المخضرم سالفاتوري سيريغو، المحرر من عقده بعد هبوط جنوى إلى الدرجة الثانية الإيطالية، إلى نابولي الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكما جرت العادة، جاء الإعلان عن ضم الحارس البالغ 35 عاما على لسان رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس، الذي كتب على "تويتر": "أهلا وسهلا بك سالفاتوري!".

ومن المفترض أن يكون الحارس السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي (من 2011 حتى 2016)، بديلا للحارس الحالي لنادي نابولي، أليكس ميريت، أو لأحد الحارسين المرشحين للانضمام إلى الفريق الجنوبي وفق وسائل الإعلام، وهما الإسباني كيبا أريسابالاغا من تشيلسي الإنجليزي، أو الكوستاريكي كيلور نافاس من سان جيرمان.

وخاض سيريغو، المتوج الصيف الماضي بلقب كأس أوروبا مع منتخب بلاده (28 مباراة دولية)، 246 مباراة في الدوري الإيطالي، لكن خبرته لم تحل دون هبوط جنوى إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب