كوستيتش يصل إلى تورينو للتوقيع مع يوفنتوس

وصل جناح آينتراخت فرانكفورت، الدولي الصربي فيليب كوستيتش، صباح اليوم الخميس إلى مدينة تورينو، لإكمال عملية انتقاله إلى نادي يوفنتوس.

ونشر حساب يوفنتوس في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور للحظة وصول كوستيتش إلى مطار تورينو، ليصبح الفريق الإيطالي على بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الجناح الصربي.

Filip with the fans ✍️⚪️⚫️ pic.twitter.com/Oa8BnNzjZG — JuventusFC (@juventusfcen) August 11, 2022

يشار إلى أن تقارير عدة تؤكد أن كوستيتش سيوقع على عقد يربطه بـ"البيانكونيري" لمدة 3 سنوات قادمة، فيما سيحصل الجناح الصربي على 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

First frames of Filip Kostić in Turin 📸🇮🇹😃 pic.twitter.com/2OtWCqHdZ4 — JuventusFC (@juventusfcen) August 11, 2022

ويأمل ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، في أن يكون كوستيتش جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراته الأولى بالموسم الجديد أمام ساسولو، بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات