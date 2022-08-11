ليفربول يكافئ موهبته بعقد جديد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تجديد عقد جوهرته هارفي إليوت.

ووقع هارفي إليوت على عقد طويل الأمد مع النادي الإنجليزي، وتشير وسائل الإعلام الإنجليزي إلى أن العقد الجديد الذي وقع عليه اللاعب الشاب اليوم في مركز تدريب "أكسا" ممتد حتى عام 2027.

وصرح هارفي إليوت بعد توقيع العقد الجديد مع ليفربول: "من الجيد دائما أنني سأبقى هنا لسنوات عديدة أخرى، وهو أمر رائع دائما لكونه نادي طفولتي ولا يوجد شيء في هذا العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسا من هذا".

Our diamond is here to stay 💎 pic.twitter.com/vF3kiTEE1X — Liverpool FC (@LFC) August 11, 2022

إقرأ المزيد

وبدأ النجم الشاب المشاركة ضمن تشكيلة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في الموسم الماضي بعد فترة إعارة مع فريق بلاكبيرن روفرز في موسم 2020-2021.

بدأ إليوت ثلاث مباريات من مباريات ليفربول الأربع الافتتاحية في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يبتعد عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل أصيب بها خلال مباراة ليدز يونايتد في سبتمبر.

وخاض إليوت 22 مباراة بقميص ليفربول منذ وصوله إلى أنفيلد في صيف 2019.

المصدر: twitter/LFC