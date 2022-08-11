نجم منتخب مصر السابق يطالب بتدخل رئيس الجمهورية بعد "تهديدات الحكم المساعد" (فيديو)

شن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري ونجم منتخب مصر السابق، هجوما كبيرا على الحكم المساعد في مواجهة فريقه أمام الأهلي، وذلك بسبب "تهديد" الأخير له.

وقال حسام في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "مساعد الحكم هددني على الخط، وقاللي مش هسيبك وهبطلك كورة، وأنا هاخد حقي إزاي؟ ومش مصدق أن الحكم المساعد بيقولي هبطلك كورة ومش هسيبك؟".

وتابع :"فيه حاجة اسمها كرامة ووسام الجمهورية اللي أخدته سنة 90 و98،أديت لبلدي واجتهدت في حياتي واتكسرت واتعورت حبا في البلد وفيه واحد في المنظومة قلل مني وأنا مش مقتنع أن وزير الرياضة ولا رئيس اتحاد الكرة هيديني حقي".

وأكمل: "اتحاد الكرة محترموش رغبة الناس في الشارع، وإحنا حقنا إن فيه واحد غلط فينا، وأنا مش واخد حقي وأنا بلعب أو في التدريب، ومفيش حد اعتمد عليه في اتحاد الكرة، أو وزير الرياضة وفيه رئيس الجمهورية وبعده رئيس الوزراء، ومش بتكلم على بنالتي أو هدف ملغى لو الماتش حتى يولع أنا كرامتي اتهانت يا نهار أسود، وأنا اتهنت يا ريس وعايز حقي،..أنا ممكن السنة اللي جاية أسيب البلد خالص ومش هقعد فيها".

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وفاز الأهلي بهدفين دون رد على النادي المصري، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، الأربعاء.

ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 62 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد النادي المصري عند النقطة 33 في المركز الـ 11.

ويعد حسام حسن من "أساطير كرة القدم المصرية"، وحقق عدة ألقاب مع فريقي الأهلي والزمالك ومنتخب الفراعنة ومنها بطولة كاس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام 1986 و 1998 و 2006، كما شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"