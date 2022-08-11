بوغبا يتضامن مع أطفال غزة (صورة)

لم يتوان الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن إظهار دعمه للقضية الفلسطينية مجددا، عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قطاع غزة على مدار ثلاثة أيام.

ونشر النجم الفرنسي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، لستة أطفال سقطوا ضحايا.

وعلق بوغبا على الصورة: "حفظ الله أهل غزة"، مرفقا الكلام برمز يدين مرفوعتين إلى السماء.

وأوضح بوغبا أعلى الصورة: "وجوه الأطفال الذين قتلوا في غزة".

French football player Paul Pogba condemned the killing of 16 Palestinian children who lost their lives during the latest Israeli aggression on Gaza. pic.twitter.com/KrMm8l5ZWB — V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) August 10, 2022

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وحظي موقف بوغبا الجديد بإشادة واسعة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أن بوغبا اعتاد إبراز مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وسبق لبوغبا الذي كان في صفوف مانشستر يونايتد أن دعم الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس 2021، عقب الهجوم الإسرائيلي ومحاولات تهجيرهم.

وفي مناسبة أخرى نشر ‏اللاعب الفرنسي صورة له عبر "تويتر" وهو يحمل علم فلسطين.

ومرة أخرى جال بوغبا الملعب حاملا العلم الفلسطيني رفقة أمادو ديالو، زميله السابق في مانشستر يونايتد، بعد مباراة "الشياطين الحمر" ضد فولهام ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2020-2021.

المصدر: "وكالات"





