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بنزيما يتخطى رقم راؤول التاريخي ويطارد رونالدو

الرياضة

بنزيما يتخطى رقم راؤول التاريخي ويطارد رونالدو
AP
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حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما، إنجازا تاريخيا، بعدما قاد فريقه ريال مدريد للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأربعاء.

وسجل بنزيما الهدف الثاني في شباك آينتراخت، ليساهم في فوز الريال بهدفين دون رد وتتويجه بالسوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.

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وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن بنزيما بهدفه أمام آينتراخت، قد وصل إلى الهدف رقم 324 في مشواره بقميص ريال مدريد، ليرتقي إلى وصافة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ريال مدريد، متخطيا النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، مهاجم الفريق الملكي السابق، الذي سجل 323 هدفا.

وأشارت الشبكة إلى أن بنزيما لا يتفوق عليه سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للريال برصيد 450 هدفا، والذي سجل هذا الكم الهائل من الأهداف خلال حمله قميص "الميرينغي" بين العامين 2009 و2018.

المصدر:"سكواكا"

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