السوبر الأوروبي.. التشكيلة الأساسية لريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت

كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض الليلة مباراة السوبر الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، في ملعب "أولمبيك ستاديون" بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:

تيبو كورتوا - كارفاخال - ميليتاو - ألابا - ميندي - كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي - فينيسيوس - بنزيما.

أما تشكيلة آينتراخت فجاءت كالآتي:

المصدر: RT