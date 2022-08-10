دورة مونتريال.. مدفيديف وكيريوس في مواجهة مبكرة في الدور الثاني

يلتقي الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أولا عالميا، والأسترالي نيك كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون، في الدور الثاني من دورة مونتريال للتنس للماسترز.

وتأهل الأسترالي إلى الدور الثاني بعد فوزه على الأرجنتيني سيبستيان باييس 6-4، 6-4، بينما أعفي مدفيديف من خوض الدور الأول بصفته مصنفا أولا.

وستكون فرص مدفيديف في الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي على المحك، عندما يلعب ضد كيريوس.

ويمر كيريوس بفترة جيدة بعد أن بلغ أول نهائي كبير في مسيرته هذا العام وتوج بدورة واشنطن الأسبوع الماضي، محققا أول لقب له منذ 2019 ما سمح له بالتقدم إلى المركز 37 في التصنيف العالمي.

وقال الأسترالي عن المواجهة ضد مدفيديف الذي توج أيضا الأسبوع الماضي بأول ألقابه هذا الموسم في دورة لوس كابوس المكسيكية "سيكون اختبارا جيدا وسنستمتع كثيرا. إنه لاعب مذهل. إنه غير تقليدي، وحش".

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وتابع "أريد أن أقيّم أدائي لذا سأقدم أفضل ما لدي".

المصدر: أ ف ب