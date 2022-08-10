هل ينتقل إلى برشلونة؟.. برناردو سيلفا يبلغ إدارة مانشستر سيتي برغبته

أكد لاعب خط وسط مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، أنه تحدث مع مسؤولي ناديه الإنجليزي، وأبلغهم برغبته حول مستقبله.

وقال سيلفا خلال تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية: "لقد كنت منفتحا في الحديث مع مانشستر سيتي، ويعرفون ما أريد".

Bernardo Silva tells ESPN: “I've been open with Man City and they know what I want. If I stay, I'm very happy and I will always respect this club and give all my best. If not, it's football and we'll just see what happens”. 🚨🔵 #MCFC



“I will always be respectful with Man City”. pic.twitter.com/gWqAHNBGBz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2022

وأضاف: "إذا بقيت مع مانشستر سيتي سأكون سعيدا للغاية وسأحترم هذا النادي دائما وسأبذل قصارى جهدي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه هي كرة القدم وسنرى ما سيحدث".

وأتم: "سأظل دائما محترما مع مانشستر سيتي".

وأبدى برشلونة رغبة واضحة في التعاقد مع سيلفا، بناء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز، ضمن خطة تعزيز الفريق بالصفقات الكبرى، والتي بدأت هذا الصيف.

ولا يمانع مانشستر سيتي رحيل لاعبه البرتغالي لكن يشترط الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وينتظر برشلونة رحيل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل تقديم عرض لضم سيلفا.

المصدر: وكالات