تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لرئيس باريس سان جيرمان (صورة)

وجه رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ، رسالة خاصة لرئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعه بناصر الخليفي، قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، وكتب المستشار السعودي معلقا على الصورة: "مع أخي الغالي ناصر الخليفي، سعدت برؤيتك والله يوفق الشقيقة قطر في كأس العالم".

مع اخوي الغالي ناصر الخليفي ... سعدت بشوفتك والله يوفق الشقيقه قطر في كاس العالم 🇸🇦❤️🇶🇦 pic.twitter.com/r6A4y6sWHF — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 9, 2022

وتستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في الشرق الأوسط.

ويعتبر آل الشيخ والخليفي من بين أبرز الملاك العرب للأندية الأوروبية، حيث قاد رئيس هيئة الترفيه بالسعودية فريق ألميريا للصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المنصرم بعد غياب استمر 7 سنوات، بينما ساهم الخليفي في هيمنة باريس سان جيرمان على المنافسات المحلية في فرنسا، كما أصبح النادي ينافس كل موسم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا علما بأنه بلغ النهائي في العام 2020 وخسر أمام بايرن ميونيخ.

المصدر: RT