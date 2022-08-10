كم نقطة يحتاج الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري؟

واصل الزمالك سلسلة انتصاراته للمباراة التاسعة تواليا في رحلة احتفاظه باللقب، بفوز عريض على مصر المقاصة 5-0 أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الـ30 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى 72 نقطة، ليحافظ على فارق السبع نقاط التي تفصله عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 59 نقطة مع مباراتين مؤجلتين.

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ويتبقى لنادي الزمالك أربع مباريات في بطولة الدوري هذا الموسم، أمام فرق فاركو، والاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، وإيسترن كومباني.

ويحتاج "الفارس الأبيض" إلى تحقيق الفوز في مباراتين من مبارياته الأربع المتبقية في البطولة، ليجمع 6 نقاط يصل بها إلى 78 نقطة، وهو ما يضمن له التتويج بلقب الدوري بعيدا عن نتائج منافسيه، حيث يمكن أن يصل الأهلي أو بيراميدز إلى 77 نقطة فقط مع فوزهما بجميع مبارياتهما المتبقية (بما فيها المؤجلة).

ويمكن للزمالك، حسم لقب بطولة الدوري الممتاز مبكرا، في حال فوزه على فاركو في الجولة المقبلة، وتعثر بيراميدز والأهلي بالخسارة أو التعادل في مباراتيهما المقبلتين.

المصدر: RT