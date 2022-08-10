السوبر الأوروبي.. الموعد والتشكيلة المتوقعة لمواجهة ريال مدريد وآينتراخت

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، التي تستضيف مواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، وآينتراخت فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، في ملعب "أولمبيك ستاديون".

وستكون المباراة أول مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسغو والذي انتهى بفوز استعراضي للريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس تواليا.

ويخوض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه وسبق له أن أحرزها أربع مرات، علما بأن المدير الفني الحالي للريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يخسر أي مرة فيها، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، ومع ريال مدريد عام 2014.

أما آينتراخت فرانكفورت، فيبحث عن تحقيق لقب السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

ويتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وفيرلان ميندي.

في خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، وتوني كروس.

في خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

أما آينتراخت فرانكفورت فمن المنتظر أن يلعب بتشكيلة تضم حارس المرمى كيفين تراب وأمامه إيفان نديكا، وتوتا، وإلمامي توريه في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط، غابريل سو وبجواره سباستيان رودي ويمينا أنسجار كونايف ويسارا كريستوفر لينز وفي الهجوم دايتشي كامادا، وماريو غوتزه، ورافائيل سانتوس.

المصدر: وكالات