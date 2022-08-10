دي بروين يمازح هالاند (صورة)

مازح البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، زميله النرويجي إيرلينغ هالاند، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخاض ثنائي سيتي هالاند ودي بروين أول مباراة رسمية معا، يوم الأحد الماضي، خلال الفوز على وست هام يونايتد 2-0 في استاد لندن.

وصنع دي بروين هدفا لهالاند في فوز مانشستر سيتي على وست هام بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر هالاند على حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة له في أحد المطاعم، أثناء النظر في قائمة الطعام، وكتب عليها "على وشك طلب القائمة بأكملها".

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وعلق دي بروين على صورة المهاجم النرويجي، بقوله :"هل تريد مني أن أمسك القائمة وأساعدك؟".

ورد هالاند على صانع الألعاب البلجيكي: "نعم أنا أحلم بذلك كل ليلة.. لا أعرف السبب".

وأحرز هالاند هدفين في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نفذ المهاجم البالغ 22 عاما ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 36، وضمن الانتصار بهدف آخر في الشوط الثاني، ليشعل احتفالات المشجعين ومنهم والده ألفي لاعب سيتي السابق الذي كان جالسا في المدرجات.

المصدر: "وكالات"