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مرتضى منصور يكشف عن مكافأة خيالية للاعبي الزمالك

الرياضة

مرتضى منصور يكشف عن مكافأة خيالية للاعبي الزمالك
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فاجأ المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، نجم فريق النادي، عقب الفوز الكبير على المقاصة بخماسية نظيفة، الثلاثاء، في المرحلة الـ30 من الدوري المصري.

وقال خالد الغندور عبر شاشة قناة الزمالك إن منصور قرر صرف مكافأة خاصة من جيبه الشخصي لأحمد سيد زيزو بعدما قام الأخير بتمرير الكرة لسيف الجزيري في هجمة الهدف الثالث رغم انفراده التام بالمرمى.

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وسجل زيزو 3 أهداف هاتريك وساهم في تسجيل هدفين، خلال مباراة الزمالك والمقاصة، مشاركا في الأهداف الخمسة جميعها.

كما ذكر منصور في تصريحات تلفزيونية بفضائية الزمالك أنه ستكون هناك "مكافأة خيالية للاعبين عندما يفوزون ببطولة الدوري".

وسبق لرئيس نادي الزمالك إصدار تعليماته بوضع لافتة تحمل اسم جوسفالدو  فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على الحديقة المواجهة لملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كنوع من التكريم للمدرب البرتغالي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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