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من أجل صلاة المغرب.. نادي إنجليزي يقدم مبادرة تجاه جماهيره المسلمة

الرياضة

من أجل صلاة المغرب.. نادي إنجليزي يقدم مبادرة تجاه جماهيره المسلمة
AFP
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أعلن بلاكبيرن روفرز توفير مصلى لجماهيره المسلمة لتأدية صلاة المغرب، في لقاء الفريق مع نظيره هارتلبول يونايتد، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة الرابطة الإنجليزية.

وأصدر نادي بلاكبيرن روفرز بيانا رسميا للإعلان عن توفير مصلى للجماهير المسلمة في مباراة الفريق مع هارتلبول يونايتد، حيث يتقاطع موعد المباراة مع توقيت صلاة المغرب.

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وأوضح النادي الإنجليزي من خلال البيان أنه بإمكان المصلين الاستفسار عن مكان تواجد المصلى بالملعب، لتأدية الصلاة طوال الموسم الحالي.

وسبق لبلاكبيرن أن فتح ملعبه لأداء المسلمين صلاة عيد الأضحى، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مخصصا حديقة جانبية للملعب لأداء الصلاة.

ويتصدر بلاكبيرن روفرز جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط.

المصدر: "وكالات"

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