أيندهوفن يطيح بموناكو ويبلغ الدور الحاسم في تصفيات دوري أبطال أوروبا

صعد أيندهوفن الهولندي إلى الدور المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه المثير إيابا على ضيفه موناكو الفرنسي 3-2 ضمن الدور التأهيلي الثالث من البطولة.

وتقدم جوي فيرمان لأيندهوفن في الدقيقة 21 وتعادل غويليرمو ماريبان لموناكو في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 70، تمكن الدولي الفرنسي وسام بن يدر من إحراز ثاني أهداف موناكو، إلا أن أيندهوفن قلب الطاولة تماما على ضيفه عندما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر إيريك غوتيريز فذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الإضافي الثاني، تمكن لوك دي يونغ من منح التأهل للفريق الهولندي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 109.

وتأهل أيضا إلى الدور ذاته، فريق بنفيكا البرتغالي عقب فوزه على ميتيلاند الدنماركي 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل أيضا فريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي عقب فوزه على سانت جيلواز البلجيكي 3-2 في مجموع المباراتين.

بينما تأهل دينامو كييف الأوكراني على حساب شتورم جراتس النمساوي (3-2)، وبودو جليمت النرويجي على حساب زالجيريس فيلنوس الليتواني (6-1)، وفيكتوريا بلزن التشيكي على حساب شيريف تيراسبول من مولودفا (4-2)، وسرفينا زفيداد الصربي على حساب بيونيك يريفان الأرميني (7-0).

وبلغ أيضا الدور التأهيلي الثالث من دوري الأبطال، فريق مكابي حيفا بفوزه على إبولون ليماسول القبرصي 4-2 في مجموع المباراتين، وتأهل فريق دينامو زغرب الكرواتي على حساب لودوجوريتس رازجراد البلغاري (6-3)، وكاراباك أجدام من أوزبكستان على حساب فرينكفاروزي المجري (4-2).

المصدر: وكالات