الزمالك يقسو على مصر المقاصة ويقترب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري (فيديو)

اقترب الزمالك بشكل كبير من حسم لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه مصر المقاصة بخماسية دون رد، اليوم الثلاثاء في المرحلة الـ30 من المسابقة.

وفرض الدولي المصري أحمد سيد زيزو، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 45، 58، و69 (من ركلة جزاء)، فيما سجل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هدفين في الدقيقتين 25 و47.

جوووووول!



عرضية من زيزو ثم رأسية من سيف الجزيري والهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك ⚽️



شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/eI94qghE9r — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

"عارفة طريقها وعارفة مكانها"



تسديدة من أحمد سيد زيزو تسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك مصر المقاصة ⚽️



شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/43pi4jnNmT — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

"زيزو يصنع والجزيري يسجل"



الزمالك يسجل الهدف الثالث في شباك مصر المقاصة بأقدام سيف الجزيري. ⚽️



شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/3pTJ9G5Mmc — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

شيكابالا ⬅️ سيف الجزيري ⬅️ زيزو يسجل الهدف الرابع ⚽️



شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/bT8ctmgwc4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

هاتريك ✅



زيزو يسجل الخامس للزمالك والثالث له في شباك مصر المقاصة ⚽️



شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/95xLWu73Qg — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

وبهذه النتيجة، عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري بعدما رفعه رصيده إلى 72 نقطة، وبات بحاجة إلى تحقيق انتصارين فقط في مبارياته الأربع المتبقية للتتويج باللقب بغض النظر عن النتائج التي سيحققها أقرب منافسيه.

في المقابل، تجمد رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، وتأكد رسميا هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

المصدر:RT