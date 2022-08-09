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الزمالك يقسو على مصر المقاصة ويقترب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

الزمالك يقسو على مصر المقاصة ويقترب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري (فيديو)
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اقترب الزمالك بشكل كبير من حسم لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه مصر المقاصة بخماسية دون رد، اليوم الثلاثاء في المرحلة الـ30 من المسابقة.

وفرض الدولي المصري  أحمد سيد زيزو، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 45، 58، و69 (من ركلة جزاء)، فيما سجل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هدفين في الدقيقتين 25 و47.

وبهذه النتيجة، عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري بعدما رفعه رصيده إلى 72 نقطة، وبات بحاجة إلى تحقيق انتصارين فقط في مبارياته الأربع المتبقية للتتويج باللقب بغض النظر عن النتائج التي سيحققها أقرب منافسيه.

في المقابل، تجمد رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، وتأكد رسميا هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

المصدر:RT

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