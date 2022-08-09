الزمالك يقسو على مصر المقاصة ويقترب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري (فيديو)
اقترب الزمالك بشكل كبير من حسم لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه مصر المقاصة بخماسية دون رد، اليوم الثلاثاء في المرحلة الـ30 من المسابقة.
وفرض الدولي المصري أحمد سيد زيزو، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 45، 58، و69 (من ركلة جزاء)، فيما سجل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري هدفين في الدقيقتين 25 و47.
جوووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022
عرضية من زيزو ثم رأسية من سيف الجزيري والهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك ⚽️
شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/eI94qghE9r
"عارفة طريقها وعارفة مكانها"— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022
تسديدة من أحمد سيد زيزو تسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك مصر المقاصة ⚽️
شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/43pi4jnNmT
"زيزو يصنع والجزيري يسجل"— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022
الزمالك يسجل الهدف الثالث في شباك مصر المقاصة بأقدام سيف الجزيري. ⚽️
شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/3pTJ9G5Mmc
شيكابالا ⬅️ سيف الجزيري ⬅️ زيزو يسجل الهدف الرابع ⚽️— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022
شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/bT8ctmgwc4
هاتريك ✅— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022
زيزو يسجل الخامس للزمالك والثالث له في شباك مصر المقاصة ⚽️
شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDapic.twitter.com/95xLWu73Qg
وبهذه النتيجة، عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري بعدما رفعه رصيده إلى 72 نقطة، وبات بحاجة إلى تحقيق انتصارين فقط في مبارياته الأربع المتبقية للتتويج باللقب بغض النظر عن النتائج التي سيحققها أقرب منافسيه.
في المقابل، تجمد رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، وتأكد رسميا هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.
المصدر:RT