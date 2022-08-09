رسميا.. فيرنر يعود من تشيلسي إلى فريقه السابق لايبزيغ

سيعود المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر إلى لايبزيغ بعقد لمدة أربع سنوات بعد فترة مخيبة في تشيلسي الإنجليزي على الصعيد الفردي، وفق ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وقال تشيلسي في بيان "يعود المهاجم إلى النادي الذي أمضى فيه أربع سنوات من النجاحات قبل أن ينتقل إلى غرب لندن، مغادرا ستامفورد بريدج إلى وطنه كبطل لأوروبا والعالم".

Some special memories together! 💭 pic.twitter.com/4eSt5XEla7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 9, 2022

وأمضى فيرنر (26 عاما)، موسمين مع تشيلسي سجل خلالهما 10 أهداف فقط في 56 مباراة خاضها في الدوري الممتاز.

ووفقا للتقارير، سيعود أفضل هداف في تاريخ لايبزيغ (95 هدفا في 159 مباراة) إلى ناديه السابق مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وقال فيرنر وفق ما نقل عنه بيان فريقه الجديد-القديم "أنا سعيد للعب لصالح لايبزيغ مجددا. أمضيت وقتا ممتعا هنا بين 2016 و2020، عندما قدمنا مستويات رائعة كوافدين جدد إلى الدوري الألماني".

وأردف "لقد كان شرفا لي أن أغادر النادي بصفتي الهداف القياسي، لكن هذا بات من الماضي الآن وأنا أتطلع إلى الأمام، لأنني أنا والنادي تطورنا في العامين الماضيين".

وقبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق كأس العالم في قطر وبعد أن صرح مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك أن فيرنر الذي يعتبر لاعبا مهما في تشكيلته يحتاج لوقت أكثر على أرض الملعب، سيأمل اللاعب في استعادة المستويات التي دفعت تشيلسي في صيف 2020 إلى شرائه مقابل 53 مليون يورو.

المصدر: وكالات