الدوري المصري.. استقالة رئيس لجنة الحكام بعد أزمة مباراة الأهلي وفاركو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الثلاثاء، قبول استقالة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام على خلفية المشاكل التحكيمية في الدوري.

وكان عبد الفتاح، قد تقدم باستقالته من منصبه في وقت سابق من اليوم قي أعقاب الأزمات التي طالت التحكيم في عدد كبير من مباريات الدوري، بالإضافة إلى الضغط الذي وضعه الأهلي على لجنة الحكام بالأخص بعدما تعرض لقرارات تحكيمية خاطئة أثرت على نتائج مبارياته في الدوري الممتاز وأبعدته عن المنافسة على اللقب.

وكان الأهلي قد طالب في بيان رسمي الخميس الماضي، بإقالة لجنة الحكام وإيقاف حكم تقنية الفيديو "فار" محمود عاشور والتحقيق معه، بعدما ألغى من داخل غرفة تقنية الفيديو هدفا للأهلي في المباراة أمام فاركو بالمرحلة الـ28 التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأعلن الأهلي عدم خوض أي بطولة ينظمها اتحاد الكرة المصري سواء كأس مصر أو السوبر المحلي في حال عدم تنفيذ مطالبه، حيث يلتقى مع مصر المقاصة الأحد المقبل في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، ومع الزمالك في الكأس السوبر المحلية في 28 أكتوبر المقبل في مدينة العين الإماراتية.

وكان الاتحاد المصري قد تعاقد مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرغ لمدة عام واحد ليكون مسؤولا عن تطوير التحكيم.

وكان من المفترض أن يعقد كلاتنبرغ عقب وصوله القاهرة السبت الماضي، جلسة مع عبد الفتاح الأحد، لوضع استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة ومناقشة سبل تطوير التحكيم بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

إلا أن كلاتنبرغ رفض الجلوس مع عبد الفتاح اعتراضا على تصريحات الأخير حين تم الإعلان عن التعاقد مع الخبير الإنجليزي حيث قال "كيف يتعلم لواء من ملازم".

المصدر: أ ف ب