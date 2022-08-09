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رسميا.. السوري السومة ينتقل إلى العربي القطري

الرياضة

رسميا.. السوري السومة ينتقل إلى العربي القطري
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انتقل المهاجم الدولي السوري عمر السومة إلى نادي العربي القطري على سبيل الإعارة لموسم واحد من الأهلي السعودي، وفق ما أعلن الأخير الثلاثاء.

وجاء في تغريدة للأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة محترف الفريق الكروي الأول السوري عمر السومة، لنادي العربي القطري، لمدة موسم رياضي واحد، متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة".

وكان السومة غادر الجمعة الماضي معسكر الأهلي في تركيا للالتحاق بفريقه الجديد، بعد موافقة الأهلي على انتقاله بنظام الإعارة لموسم واحد فقط.

وكانت إدارة الأهلي جددت عقد اللاعب السوري حتى 2024، لكنها فضلت إعارته بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى خصوصا في ظل راتبه المرتفع.

المصدر: وكالات

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