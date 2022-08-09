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رسميا.. إيفرتون يضم أمادو أونانا من ليل

الرياضة

رسميا.. إيفرتون يضم أمادو أونانا من ليل
Legion-Media
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بعدما أخذ بنصيحة زميله الدولي، روميلو لوكاكو، انضم لاعب الوسط البلجيكي، أمادو أونانا، إلى إيفرتون الإنجليزي قادما من فريق ليل الفرنسي.

وقال إيفرتون إن أونانا البالغ من العمر 20 عاما وقع عقدا لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن إيفرتون سيدفع نحو 35 مليون يورو للفريق الفرنسي.

لوكاكو، الذي قضى أربع سنوات ناجحة كمهاجم في إيفرتون حتى عام 2017، ساعد أونانا في اتخاذ قرار بالانضمام إلى النادي الإنجليزي.

وقال أونانا: "لقد سمعت من روميلو لوكاكو، الذي أخبرني الكثير عن النادي.. بالنسبة لي، كان قرارا سهلا، لأن الجميع هنا أظهر لي أنهم يريدونني حقا ولديهم خطة لي".

وأعلن إيفرتون أن أونانا البالغ عمره 20 عاما، سيرتدي القميص رقم 8.

المصدر: ا ب 

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