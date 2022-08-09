مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم أرناوتوفيتش

تراجع مانشستر يونايتد عن التعاقد مع مهاجم بولونيا الإيطالي، الدولي النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وكان مانشستر يونايتد، حريصا على ضم أرناوتوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى المدرب الجديد إريك تن هاج إلى تعزيز خياراته في خط الهجوم.

ولكن وفقا لما أورده موقع "ذا أثليتيك"، فإن السعر الباهظ للمهاجم النمساوي، وشكاوى الجماهير بشأن سمعة اللاعب، ساهمت في وقف اهتمام مانشستر يونايتد.

ورفض بولونيا عرضا قيمته 6.8 مليون جنيه إسترليني من مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع، وتوقع أن يقدم النادي الإنجليزي عرضا أفضل لكن لم يتم ذلك.

وكانت هناك اتهامات بأن أرناوتوفيتش الذي خاض 102 مباراة دولية مع المنتخب النمساوي استخدم إهانة معادية لألبانيا في مباراة بلاده ضد مقدونيا الشمالية في "يورو 2020"، وحينها فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه عقوبة إيقاف لمباراة واحدة.

ونفى أرناوتوفيتش بعد المباراة، مزاعم الإساءة العنصرية، رغم أنه واجه الاتهامات نقسها، في اشتباك مع لاعب آخر أثناء دفاعه عن ألوان نادي في تفينتي الهولندي في العام 2009.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم النمساوي البالغ من العمر 33 عاما، سبق له العمل تحت إشراف تين هاج ومساعده ستيف مكلارين في نادي تفينتي الهولندي.

المصدر: وكالات