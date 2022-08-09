كشف موقف الأهلي من خوض لقاء مصر المقاصة في مسابقة كأس مصر

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، موقف الأهلي من خوض لقاء مصر المقاصة في كأس مصر، بعدما رفض اتحاد الكرة تنفيذ مطالب النادي التي هدد فيها بالانسحاب من مسابقتي الكأس والسوبر المحليتين.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الخميس الماضي، أن فريق كرة القدم سيكمل منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري 2022-23 بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة، وأعلن أيضا عدم المشاركة في البطولات الأخرى التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر والسوبر المصري)، احتجاجا منه على التحكيم، مطالبا بإقالة لجنة الحكام للعدول عن قراراته.

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وهدد النادي الأهلي في بيان رسمي، بالانسحاب من مسابقتي الكأس والسوبر المحليتين بعد قرار إلغاء هدف في مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري المصري، متهما حكم الفيديو في المباراة المذكورة، محمود عاشور بتعمد إلغاء الهدف من خلال تقنية الفيديو.

وطالب الأهلي في بيانه بإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه وإقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، لكن اتحاد الكرة المصري، تجاهل هذه المطالب وعين عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة بيراميدز وغزل المحلة التي ستقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري.

وعن موقف الأهلي من خوض مباراة مصر المقاصة المقررة الأحد المقبل ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر، قال شوبير في تصريحات إذاعية، إنه تحدث مع مسؤول في النادي الأهلي من أصحاب القرار، حيث شدد له الأخير على أن اتحاد الكرة لم يرد على مطالب الأهلي وهو ما يعني تمسك النادي بموقفه بالانسحاب من المسابقتين (كأس مصر والسوبر المصري).

وأوضح شوبير "أنا سألت واحد في النادي الأهلي من المهمين ومن أصحاب القرار، هتعملوا إيه في المشاركة ببطولة كأس مصر.. المسؤول قال لي حتى هذه اللحظة لم نتلق أي ردود من اتحاد الكرة، فنحن ما زالنا على موقفنا، عندما يتم الإعلان رسميا عن موضوع لجنة الحكام، هنشوف قرارنا هيبقى عامل إزاي".

المصدر: وكالات