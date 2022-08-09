فرديناند يوجه نصيحة لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل رونالدو

نصح المدافع الأسطوري لمانشستر يونايتد، الدولي الإنجليزي السابق ريو فرديناند، إدارة "الشياطين الحمر" بعدم السماح للبرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.

ويعتقد فرديناند، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، أنه يجب على الإدارة التمسك بالمهاجم البرتغالي رغم رغبته في الرحيل، بسبب عدد الأهداف التي سجلها في الموسم الماضي، وعدم امتلاك الفريق لأي شخص آخر يمكنه مضاهاة هذه الأرقام.

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وفي حديثه عبر "البودكاست" الخاص به، والذي نقلته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، في أعقاب هزيمة مانشستر يونايتد على أرضه أمام برايتون الأحد الماضي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، دافع فرديناند عن رونالدو، قبل أن يجادل بأن النادي لن يسمح له بالرحيل في الوقت الحالي.

في البداية تحدث قائد مانشستر يونايتد السابق عن جلوس رونالدو على دكة البدلاء في لقاء برايتون، قبل إقحامه في الشوط الثاني.

وقال فرديناند: "بالنسبة إلى اللاعب، فإن أسوأ شيء يمكن أن يحدث له هو الجلوس على مقاعد البدلاء والدخول إلى المباراة".

وأضاف: "كان يجب أن يبدأ رونالدو المباراة ويقول له المدرب لديك 45 دقيقة لتقوم فيها بما تجيده، لديه خبرة كافية ليحكم بنفسه على المباراة".

وتابع: "مانشستر يونايتد لا يمكن أن يسمح له بالرحيل الآن، أين سيجدون لاعبا يسجل 24 هدفا (في الموسم الواحد)؟".

وأردف: "يجب أن يقولوا له لا توجد محادثات، أنت لن تذهب إلى أي مكان".

واختتم: "لا يمكن أن يسمحوا له بالرحيل، لا يوجد لاعب يمكنه تسجيل 24 هدفا".

ويعيش رونالدو فترة عصيبة مع مانشستر يونايتد منذ أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد"، لكن إدارة يونايتد رفضت تلبية طلبه وتصر على استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.

المصدر: goal.com