رسميا.. الجزيرة الإماراتي يعلن تعاقده مع نجم الزمالك السابق

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، بشكل رسمي، تعاقده مع المغربي، أشرف بن شرقي، نجم فريق الزمالك المصري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في التعاقد مع عدة صفقات قوية من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب، خلال الموسم المقبل.

وفي بيان رسمي أصدره نادي الجزيرة الإماراتي عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله تعاقده مع أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر، لدعم صفوفه قبل الموسم الجديد.

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ولم يكشف النادي الإماراتي أي تفاصيل أخرى عن صفقته مع بن شرقي، سواء مدة التعاقد، أو راتب اللاعب الذي سيحصل عليه مع الجزيرة.

وسبق وارتبط اسم بن شرقي، بالانتقال إلى الأهلي المصري، الغريم التقليدي والمنافس الأزلي لناديه السابق الزمالك، الذي رحل عنه بعد نهاية عقده.

المصدر: twitter/aljazirafc