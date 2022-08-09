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ليفربول يخطط للتعاقد مع لاعب جزائري لمزاملة محمد صلاح

الرياضة

ليفربول يخطط للتعاقد مع لاعب جزائري لمزاملة محمد صلاح
AFP
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يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرض كبير من أجل التعاقد مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي، ليزامل نجم "الريدز" المصري محمد صلاح.

وأكد موقع calciomercatoweb الإيطالي، أن ليفربول سيحاول ضم بن ناصر إلى صفوفه، ليكون رابع تعاقداته في "الميركاتو" الصيفي الحالي.

وأضاف الموقع الإيطالي أن ليفربول فتح خزائنه وجهز مبلغ 40 مليون يورو، من أجل إقناع ميلان، بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، للتخلي عن خدمات الدولي الجزائري.

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وأوضح أن الدافع وراء رغبة الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في التعاقد مع بن ناصر يتمثل في إضافة مزيد من الجودة لخط وسط الفريق.

وتأتي هذه الخطوة من طرف "الريدز" بعد تعرض لاعب الوسط، الإسباني تياغو ألكانتارا، لإصابة فاقمت معاناة الفريق من الإصابات.

وانضم ألكانتارا، المصاب في أوتار الركبة، إلى قائمة مصابي ليفربول التي تضم اللاعبين كورتيس جونز وأليكس أوكسليد تشامبرلين، إلى جانب الغيني نابي كيتا الذي غاب عن المباراة ضد فولهام بسبب المرض.

وينتهي عقد بن ناصر مع ميلان في يونيو 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده نحو 50 مليون يورو، وفق ما ذكره موقع liverpoolecho البريطاني.

المصدر: "وكالات"

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