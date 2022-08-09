كأس السوبر الأوروبي.. تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة فرانكفورت

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه الرسمية لخوض مواجهته الحاسمة أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ويستضيف ملعب "هلسنكي الأولمبي"، المواجهة التي تجمع بين الملكي وفرانكفورت، والمقررة مساء الغد الأربعاء.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد 25 لاعبا من الفريق بالكامل دون أي غيابات، على أن يستبعد لاعبين فقط خلال المباراة.

وتواجد الثنائي ألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، ضمن القائمة، على الرغم من الشكوك التي تحيط بمستقبل اللاعبين مع ريال مدريد، فيما ظهر أيضا، تشواميني وروديجير، صفقتا الميرنغي الجديدتان.

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وفي ما يلي قائمة ريال مدريد لمواجهة فرانكفورت:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال، ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، ناتشو، ألفارو أودريوزولا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، تشواميني، داني سيبايوس، كامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز.

ويشارك ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي، بصفته حامل لقب كأس السوبر الأوروبي، فيما يشارك فرانكفورت بعد نيله لقب الدوري الأوروبي.

المصدر: twitter/realmadrid