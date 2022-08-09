تركي آل الشيخ قلق بشأن مواجهة فريقه لبطل أوروبا في الدوري الإسباني

أعرب تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن خوفه بشأن مواجهة فريقه لريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستعد نادي ألميريا، الصاعد هذا الموسم، لبداية الموسم الجديد، ليستهل مشوراه بمواجهة صعبة أمام حامل اللقب، ريال مدريد، بالجولة الأولى.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات آل الشيخ الذي قال فيها: "مشكلتنا أن فريقنا غير جاهز حتى الآن لبداية الموسم، نحن نعاني من إصابات كثيرة".

وتحدث عن سوق الانتقالات وقال: "سيتم بيع 3 لاعبين وسنتعاقد مع 5 لاعبين سوبر، ويتبقى أسبوع على مواجهة ريال مدريد بالليغا، لكن سوق الانتقالات باق حتى بداية شهر سبتمبر".

معالي المستشار @Turki_alalshikh كان حاضرًا في مدرجات بريلي لمتابعة الأسود أمام @Alhilal_FC ⚽️👏 pic.twitter.com/e46ohpKCQW — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) August 8, 2022

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وتابع: "قانون الحد من الراتب يمثل مشكلة كبيرة ويجعل العقود صعبة بالنسبة لنا، وضعنا جيد لأننا قمنا بعمل ناجح.. كان بيع داروين نونيز نقطة تحول في ميزانية النادي".

وعبر آل الشيخ عن خوفه من مواجهة ريال مدريد وقال: "أخشى أن نُهزم بنتيجة كبيرة، أطلب من اللاعبين أن يحققوا نتيجة إيجابية، إذا فزنا فسيكون بفضل الله، نحن نتحدث عن ريال مدريد بطل أوروبا".

ولعب فريق ألميريا مباراة ودية الأحد مع الهلال السعودي، ونجح الهلال في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وسجل لوسيانو فيتو وسالم الدوسري هدفي الهلال.

المصدر: "وكالات"