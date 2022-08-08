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ألعاب التضامن الإسلامي.. كشف سبب غياب منتخب الكاميرون عن مواجهة الجزائر

الرياضة

ألعاب التضامن الإسلامي.. كشف سبب غياب منتخب الكاميرون عن مواجهة الجزائر
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غاب منتخب الكاميرون لكرة القدم تحت 23 عاما عن مواجهة نظيره الجزائري التي كان من المفترض أن تقام اليوم الاثنين، في أولى مباريات ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في تركيا.

ودخل المنتخب الجزائري الملعب رفقة الحكام من أجل خوض المباراة، لكن المنتخب الكاميروني لم يحضر للملعب.

ووفقا لوسائل إعلام كاميرونية، فقد تغيب المنتخب الكاميروني عن المباراة بسبب تعثر سفر البعثة الكاميرونية إلى تركيا لأسباب إدارية ومالية.

ومن المنتظر أن ترسم اللجنة المنظمة لألعاب التضامن الإسلامي فوز الجزائر بهذه المباراة، لتوفر "الخضر" على كل السبل التي تسمح له بلعب المباراة بصفة عادية، في حين غاب المنتخب الكاميروني لأسباب يتحملها فقط اتحاد الكرة المحلي.

وكانت قرعة دورة المجموعات لدورة ألعاب التضامن الإسلامي وضعت منتخب الجزائر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب تركيا والسنغال والكاميرون.

المصدر: وكالات

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