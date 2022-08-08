ألعاب التضامن الإسلامي.. كشف سبب غياب منتخب الكاميرون عن مواجهة الجزائر

غاب منتخب الكاميرون لكرة القدم تحت 23 عاما عن مواجهة نظيره الجزائري التي كان من المفترض أن تقام اليوم الاثنين، في أولى مباريات ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في تركيا.

ودخل المنتخب الجزائري الملعب رفقة الحكام من أجل خوض المباراة، لكن المنتخب الكاميروني لم يحضر للملعب.

🔴 Jeux de la Solidarité Islamiques:



A ce jour, jour de l’entrée en compétition des Lions U23 face à l’Algérie, la délégation camerounaise se trouvent encore à Yaoundé.



Les Lions U23 pourraient déclarer forfait pour leur 1er match ce lundi. La gestion du CNOSC pointée du doigt. pic.twitter.com/59OLXucOPD — CFOOT (@cfootcameroun) August 8, 2022

ووفقا لوسائل إعلام كاميرونية، فقد تغيب المنتخب الكاميروني عن المباراة بسبب تعثر سفر البعثة الكاميرونية إلى تركيا لأسباب إدارية ومالية.

l'Algérie U23 remporte son match face au Cameroun 3-0 sur tapis.

Les joueurs du Cameroun sont bloqués à Yaoundé et n'ont pas pu rejoindre la Turquie. pic.twitter.com/NPaGzT0I34 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) August 8, 2022

ومن المنتظر أن ترسم اللجنة المنظمة لألعاب التضامن الإسلامي فوز الجزائر بهذه المباراة، لتوفر "الخضر" على كل السبل التي تسمح له بلعب المباراة بصفة عادية، في حين غاب المنتخب الكاميروني لأسباب يتحملها فقط اتحاد الكرة المحلي.

وكانت قرعة دورة المجموعات لدورة ألعاب التضامن الإسلامي وضعت منتخب الجزائر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب تركيا والسنغال والكاميرون.

المصدر: وكالات