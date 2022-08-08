إنتر يحرر سانشيز من عقده تمهيدا لانتقاله إلى مارسيليا

حرر المهاجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز من عقده مع إنتر الإيطالي قبل عام على نهايته، وذلك تمهيدا لانتقاله إلى مارسيليا الذي دخل منذ فترة في مفاوضات مع ابن الـ33 عاما.

وقال إنتر في موقعه الرسمي إنه توصل "لاتفاق من أجل فسخ العقد بالتراضي"، مضيفا "يود النادي أن يشكر أليكسيس على أعوامه الثلاثة مع الفريق والتي توج فيها بثلاثة ألقاب، ويتمنى له كل التوفيق لما تبقى من مسيرته".

1️⃣0️⃣9️⃣ appearances 🏟️

2️⃣0️⃣ goals ⚽

3️⃣ trophies 🏆

One unforgettable run towards the corner flag ⛳#GrazieAlexispic.twitter.com/0amAmPKt5H — Inter (@Inter_en) August 8, 2022

ودافع اللاعب السابق لأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني عن ألوان إنتر منذ عام 2019، أولا على سبيل الإعارة من يونايتد قبل أن يوقع نهائيا لصالح الفريق الإيطالي.

ويسمح رحيل سانشيز لإنتر بالتخلص من راتبه السنوي الضخم البالغ 7 ملايين يورو بعد الضرائب وفقا لوسائل الإعلام التي تحدثت عن أن القطب الأزرق والأسود لميلانو دفع للتشيلي 5 ملايين يورو كتعويض عن فسخ العقد قبل نهايته.

وعانى سانشيز، الذي بدأ رحلته الأوروبية عام 2006 من إيطاليا بالذات لكن بألوان أودينيزي، لفرض نفسه مع إنتر متأثرا بكثرة الإصابات التي لاحقته في موسميه الأولين معه.

ولكن المهاجم الدولي التشيلي حظي بلحظات من المجد بعد تسجيله هدفا حاسما الموسم الماضي في الكأس السوبر الإيطالية في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي ضد يوفنتوس (2-1 بعد التمديد).

وكان رحيل سانشيز عن إنتر الذي تخلى هذا الصيف عن التشيلي الآخر أرتورو فيدال، متوقعا منذ أسابيع عدة، لاسيما بعد عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى فريق المدرب سيموني إينزاغي.

ومن المتوقع أن يلتحق سانشيز بنادي مارسيليا وصيف بطل الدوري الفرنسي، استنادا إلى ما أدلى به أمس الأحد، الرئيس الإسباني للنادي المتوسطي بابلو لونغوريا، بكشفه أنه يجري مفاوضات مع بطل كوبا أمريكا لعامي 2015 و2016.

وقال لونغوريا في تصريح لقناة "برايم فيديو" إن التشيلي "شخصية تتطابق تماما مع ما نريد تطبيقه".

المصدر: وكالات