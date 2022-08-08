رد فعل رونالدو بعد خسارة مانشستر يونايتد المفاجئة أمام برايتون

كشفت وسائل إعلام بريطانية النقاب عن رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون أمس الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون جعلت رغبة رونالدو في الرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" تزداد، وأصبح اللاعب يتمسك بفكرة المغادرة أكثر من أي وقت مضى.

وكان رونالدو قد بدأ لقاء برايتون من على دكة البدلاء في المباراة الرسمية الأولى للمدرب الهولندي تين هاغ على رأس الإدارة الفنية ليونايتد، ليشارك "الدون" في الدقيقة 53 بديلا لفريد غير أن فريقه تعرض لخسارة مفاجئة في ملعبه "أولد ترافورد" بنتيجة 1-2.

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وتراجعت شعبية رونالدو بين جماهير اليونايتد منذ أن أعلن أنه يريد الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد 12 شهرا فقط من عودته، حيث أبلغ اللاعب البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد عام 2023، النادي برغبته في ترك النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في "البريمير ليغ" أنهاه في المركز السادس.

وغاب البرتغالي عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد، ولم يسافر المهاجم المخضرم مع بعثة فريقه في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر يونيو الماضي، بعد أن حصل (رونالدو) على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، بحسب ما ذكر يونايتد حينها، في حين زعمت تقارير إعلامية أن "الدون" كان يبحث خلال تلك الفترة عن فريق للانتقال إليه.

تجدر الإشارة إلى نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ستغلق في معظم الدوريات الأوروبية في الأول من سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات