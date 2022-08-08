ليفاندوفسكي يوجه رسالة لجماهير برشلونة

أعرب نجم نادي برشلونة الجديد، المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن سعادته بخوض أولى مبارياته مع "البارسا" على ملعب "الكامب نو".

وانضم ليفاندوفسكي لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من بايرن ميونخ، مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وساهم ليفاندوفسكي في فوز برشلونة على بوماس المكسيكي، بسداسية نظيفة، في مواجهة ودية جمعت الفريقين أمس الأحد على معب "كامب نو"، إذ أحرز المهاجم البولندي الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق، وصنع هدفين آخرين لبيدري غونزاليس.

وتوج ليفاندوفسكي بجائزة رجل المباراة، نظرا للمستوى الذي قدمه والإسهامات التي شارك بها.

إقرأ المزيد

وقال ليفاندوفسكي بعد مواجهة بوماس المكسيكي في تصريح مقتضب عبر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر": "أنا سعيد جدا بلعب المباراة الأولى في الكامب نو، وتحقيق الفوز، وجائزة أفضل لاعب في اللقاء".

ويعد ليفاندوفسكي واحدا من 5 صفقات كبرى أبرمها برشلونة هذا الصيف، وهي: رافينيا، أندرياس كريستينسن، فرانك كيسي، جوليس كوندي.

المصدر: وكالات