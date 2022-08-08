المصنف ثانيا عالميا في التنس زفيريف يكشف عن إصابته بالسكري

كشف لاعب التنس الألماني، المصنف ثانيا عالميا ألكسندر زفيريف عن كيفية تعامله مع داء السري الذي أصيب به منذ كان طفلا، في مقابلة مطولة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين.

وكان زفيريف البالغ عمره 25 عاما، أعلن السبت الماضي عبر حسابه على "إنستغرام"، أنه مصاب بمرض السكري منذ كان طفلا، معلنا إنشاء مؤسسته، "مؤسسة ألكسندر زفيريف"، من أجل مكافحة هذا المرض.

وكتب الألماني أن "السادس من أغسطس 2022 هو يوم خاص جدا بالنسبة لي ولعائلتي. اليوم ولدت مؤسسة ألكسندر زفيريف رسميا، لمساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول ومساعدة الناس على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني من خلال عيش حياة صحية ونشيطة".

وفي اليوم نفسه، قال زفيريف في مقابلة مع قناة "أر تي أل"، إنه قرر إطلاق هذه المؤسسة التي تتخذ من هامبورغ (مسقط رأسه) مقرا لها، مع شقيقه ميشا زفيريف "لنظهر للعالم أنه لا ينبغي وضع حدود بسبب هذا المرض".

وشرح حامل ذهبية أولمبياد طوكيو الذي شخص بالإصابة بمرض السكري في سن الثالثة والنصف، كيف تعامل مع هذا المرض، في مقابلة مطولة مع "ليكيب" الفرنسية الاثنين.

وقال زفيريف "أحمل جهاز قياس سكر الدم في كيس المضارب خاصتي. أفحص نفسي كل ما انتقلت إلى الجانب الآخر من الملعب. لا أملك مضخة أنسولين، أنا أقوم بحقن بنفسي. لدي دائما قلم الأنسولين معي".

في المقابل، أشار الألماني في المقابلة مع "أر تي أل" إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيشارك في بطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق في 29 أغسطس الحالي، وذلك لأنه تعرض لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن خلال نصف النهائي القوي في "رولان غاروس" أمام الإسباني رافائيل نادال في 4 يونيو الماضي.

وقال زفيريف الذي استأنف تدريباته في مونتي كارلو حيث يقطن إن "الوقت لا يزال مبكرا لذلك"، لافتا إلى أنه يريد أن يكون "جاهزا 100 بالمئة من أجل كأس ديفيس في منتصف سبتمبر المقبل".

المصدر: أ ف ب