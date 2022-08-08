آل الشيخ يتقدم بطلب للنجم السعودي الدوسري قبل لقاء الهلال وألميريا (فيديو)

انتشر فيديو لمالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وهو يطلب من سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، عدم الاحتفال بطريقة "الخلط"، في حال هزه لشباك ألميريا.

وخاض الهلال مباراة ودية ضد ألميريا أمس الأحد في إنجلترا، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023، وانتهت بفوز الفريق السعودي بنتيجة 2-1.

#تركي_آل_الشيخ مع سالم الدوسري pic.twitter.com/Z0eG6KsZ5y — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) August 8, 2022

ونجح الدوسري في تسجيل الهدف الثاني للهلال في شباك ألميريا، واستجاب لطلب آل الشيخ، إذ لم يحتفل بطريقة "الخلط"، التي أصبحت ضمن أشهر احتفالات الموسم الماضي، عندما ابتدعها لاعب الهلال في إحدى المباريات.

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وكتب الدوسري عبر حسابه في "تويتر": "‏معالي المستشار.. غالي والطلب رخيص ونفذت طلبك بس أنت ما قلت لي لا تسجل وفالكم التوفيق في الليغا إن شاء الله".

معالي المستشار..

غالي والطلب رخيص 🙏😊



ونفذت طلبك بس انت ما قلت لي

لا تسجل😎



وفالكم التوفيق في "الليغا" ان شاءالله 🦁💪@Turki_alalshikh#الهلال_الميرياpic.twitter.com/tjY9kFNQOM — سالم الدوسري (@salem_d29) August 7, 2022

يذكر أن نادي ألميريا صعد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا" في الموسم المنصرم، ويفتتح مشواره في دوري الأضواء الأحد المقبل، بمواجهة حامل اللقب، نادي ريال مدريد.

المصدر: وكالات