مرتضى منصور يرصد مكافأة ضخمة للاعبي الزمالك

رصد رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، مكافأة كبيرة لتحفيز لاعبي فريقه للتتويج بثنائية الكأس والدوري المحليين.

وأكد منصور أنه سيخصص للاعبيه مكافأة قيمتها 2 مليون دولار، وهي قيمة الغرامة التي سيتحصل عليها الزمالك من لاعبه الأسبق، محمود كهربا.

وحصل الزمالك على حكم من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتغريم كهربا، بسبب فسخ اللاعب، عقده مع الأبيض، من طرف واحد.

وقال منصور عبر برنامج "زملكاوي" الذي يبث على قناة نادي الزمالك "يجب على كهربا، دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك".

وتابع "غرامة كهربا ستكون مكافأة اللاعبين على حصد لقبي الدوري وكأس مصر، هذا نتيجة المجهود والتركيز".

ونوه "مواجهة المقاصة غدا (لحساب الأسبوع الـ30 من الدوري المصري) ليست سهلة على الإطلاق، وأي مكافآت سيتم صرفها فورا للاعبين".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، نادي بيراميدز.

المصدر: وكالات